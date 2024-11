Da Martina Franca alla New York City Marathon

Oltre 54mila maratoneti si sono dati appuntamento a Staten Island per prendere parte alla 53ª edizione della TCS New York City Marathon. Migliaia di corridori provenienti da tutto il mondo, di cui 2.443 italiani, seconda nazione più rappresentata dopo gli Stati Uniti.

In campo maschile la vittoria è andata all’olandese Abdi Nageeye, che ha tagliato il traguardo con un tempo di 2 ore, 7 minuti e 39 secondi, superando sul finale il keniano Evans Chebet, quindi terzo Albert Korir. Tra le donne è stata la keniana Sheila Chepkirui a trionfare in 2 ore, 24 minuti e 35 secondi, assicurandosi il primo posto davanti a un’agguerrita concorrenza, inclusa la connazionale Hellen Obiri, giunta seconda, terza Vivian Cheruiyot.

Tra gli italiani a coronare il sogno di una vita anche i martinesi: Francesco Cervellera, Claudio Pastore, Donato Rinaldi, Giada Salamina e Domenico Cofano, della Martina Franca Running ASD, Andrea Tardia e Raffaele Basile, della squadra Quelli dell’Alba, che hanno tagliato il tanto agognato traguardo a Central Park con tempi di tutto rilievo.

