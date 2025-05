Futsal B/F: Impresa Soccer Altamura, biancorosse alla final four dei playoff

La Soccer Altamura continua a scrivere pagine di storia. La formazione biancorossa, allenata da Raffaele Colaianni, ha conquistato la qualificazione alle final four dei play-off di Serie B femminile di calcio a 5, superando il Levante Caprarica con un netto 5-1 nella gara di ritorno del terzo turno.

La partita, giocata al PalaPiccinni, ha visto le altamurane scendere in campo con la giusta determinazione sin dai primi minuti. Dopo pochi istanti dal fischio d’inizio, Mezzatesta ha sbloccato il risultato con una conclusione dal limite, sfruttando un rimpallo favorevole. Nonostante il pareggio firmato da De Souza al 12’, le padrone di casa non hanno perso la concentrazione, continuando a premere sull’acceleratore.

Nella ripresa, la Soccer ha alzato ulteriormente il ritmo e, in meno di 30 secondi, è arrivato il gol del 2-1 con De Marco, abile a sfruttare una giocata di Costa. Poco dopo, la stessa Costa ha firmato il tris con una girata da pivot di razza, prima che De Marco mettesse al sicuro il risultato con altre due reti, la seconda delle quali a 28 secondi dal termine.

Al termine del match, grande entusiasmo tra le fila della squadra altamurana. “Le ragazze hanno dimostrato le loro qualità e la giusta cattiveria agonistica – ha dichiarato il vice presidente Carlo Benedetto –. Ora vogliamo vederle così anche sabato e domenica nelle final four di Cesena.”

La Soccer Altamura sfiderà Virtus Romagna, Athena Sassari e Il Pero nel prossimo weekend per un posto in Serie A. Un traguardo storico per la società murgiana, pronta a dare il massimo per centrare l’ennesimo obiettivo stagionale.

