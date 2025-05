Pasticciotto Day: il dolce che unisce il Salento

L’arrivo del Giro d’Italia a Lecce è accompagnato dal profumo avvolgente del dolce salentino per eccellenza: il pasticciotto.

Nella giornata dedicata alle due ruote si celebra, infatti, anche un’edizione speciale del “Pasticciotto Day”.

Per il sesto anno consecutivo è possibile gustare questo pregiato scrigno di frolla pagandolo solo 90 centesimi nelle pasticcerie aderenti all’iniziativa, dall’orario di apertura fino alle 18.

Una rete di attività ricettive che annovera partecipazioni non solo da tutta Italia, ma anche dall’estero.

Un’iniziativa nata in epoca Covid ed evolutasi nel tempo per far conoscere il simbolo della tradizione dolciaria della provincia a migliaia di persone provenienti da tutto il mondo.

Una specialità così tanto amata da grandi e piccini da chiedersi quale segreto nasconda: ce lo svela Antonella Biasco, vicepresidente dell’Associazione pasticceri salentini.

