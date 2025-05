Potenza, tir carico di calce bianca si capovolge sul raccordo: traffico in tilt

POTENZA – Un incidente è avvenuto intorno alle ore 13.30 circa sul raccordo Sicignano-Potenza al chilometro 41+900 direzione Potenza. Un autoarticolato che trasportava calce idrata si è ribaltato per cause in fase di accertamento. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Carlo” di Potenza: non è in pericolo di vita. Fortunatamente nessun altro veicolo è stato coinvolto dall’incidente. Le cause sono in fase di accertamento anche sue è plausibile che l’autista abbia perso il controllo del mezzo anche a causa dell’asfalto bagnato e dopo essere finito sulla sponda laterale della strada si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Potenza per mettere in sicurezza l’area che, attualmente, risulta chiusa al traffico in direzione Potenza. Il traffico è dirottato sulla vecchia strada che collega Tito con il capoluogo lucano dove si sono registrati rallentamenti e lunghe code.

