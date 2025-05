Brindisi: lavori nell’ex Marconi, Zippo “Non si perdano mobili e documenti storici”

BRINDISI- Sono iniziati i lavori di svuotamento dell’ex Istituto Marconi, storico edificio nel quale si sono formate intere generazioni di brindisini che si trova in un luogo altrettanto storico, tra mura di via Porta Lecce e la Chiesa del Cristo. L’immobile, i cui interventi sono finanziati con fondi del PNRR, custodisce mobili, suppellettili e documenti dei primi del Novecento, periodo in cui il Marconi fu edificato. E quel patrimonio va tutelato al pari dell’edificio. L’appello di Giuseppe Zippo, da anni a tutela dei consumatori e della vivibilità della città

