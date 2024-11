Pallamano, A/Bronze: sconfitta casalinga per la Innotech Serra Fasano

La striscia positiva della Innotech Serra Fasano si interrompe dopo tre vittorie consecutive, sconfitta in casa dalla Pallamano Tavarnelle con un punteggio di 29-25. Questa battuta d’arresto comporta la perdita della testa della classifica, ora guidata in solitaria dalla Pallamano Chieti.

Il primo tempo si era concluso positivamente per i padroni di casa, che, dopo un inizio equilibrato, erano riusciti a prendere il controllo del gioco, chiudendo sul 12-9 grazie a una buona fase difensiva e alle parate decisive di Trapani. Il secondo tempo, però, si apre con un ritorno del Tavarnelle, che sfrutta una situazione di superiorità numerica per riportarsi in parità. La partita prosegue con un equilibrio serrato fino alla metà della seconda frazione, quando i toscani trovano il vantaggio, riuscendo a mantenere il controllo fino alla fine.

Nei minuti finali, la squadra ospite mette a segno un ulteriore allungo, portando il punteggio a 21-29, risultato che, forse, appare eccessivo rispetto all’andamento complessivo della gara. La partenza positiva del Tavarnelle, con Borgianni autore della prima rete, è stata ben contrastata inizialmente dalla reazione di Giannoccaro e Luigi Passiatore, ma nel prosieguo del match la squadra fasanese non è riuscita a mantenere la stessa intensità.

Il prossimo turno vedrà la Innotech Serra Fasano osservare un turno di riposo, mentre Tavarnelle proseguirà la sua rincorsa in casa contro Monteprandone.

Innotech Serra Fasano-Pallamano Tavarnelle 21-29 (12-9)

Innotech Serra Fasano: Monopoli, Lusverti, Guarini, Sibilio, Giannoccaro 4, Gallo 1, Raimondi 3, Martucci, Vinci, Colucci 3, Vicenti 5, Trapani, Passiatore G. 2, Passiatore L. 3, Kola. All. Francesco Trapani.

Tavarnelle: Giotti, Borgianni 10, Liccese 4, Ben Hiba 5, Masi, Vucci 1, Bazzani, Ciani, Singh, Del Mastio 3, Calosi 1, Nardi, Muffini 1, Silei 4. All.: Rajic.

Classifica: Chieti 8, Innotech Serra Fasano, Tavarnelle* e Monteprandone 6; Pantarei Modena* 4, Lions Teramo 2; Pallamano Noci, Modula Casalgrande* e Altamura* 0 (*Una partita in meno)

