Da Brindisi un aereo con aiuti alimentari e medicine per Gaza

BRINDISI – E’ partito da Brindisi questa mattina ed è arrivato poco fa all’aeroporto egiziano di Al-Arish, nel Nord Sinai, un aereo con aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza. A bordo dell’aereo, un Boeing 737 della MyWay Airlines, diverse tonnellate di generi alimentari e medicine. Si tratta di un cargo del Programma alimentare mondiale (Pam) con moduli sanitari destinati al team palestinese del Pam. Il carico dell’aereo sarà scaricato per essere consegnato alla Mezzaluna Rossa egiziana e collocato nei magazzini per la spedizione e il trasporto nella Striscia di Gaza in coordinamento con le autorità competenti.

