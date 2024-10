Cultura, Marti: “Ecco linee del MiC per tutela identità nazionale”

Si è svolta nelle scorse ore, una fruttuosa audizione in commissione congiunta di Camera e Senato, durante la quale il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha presentato le proposte destinate a valorizzare il patrimonio culturale italiano. Roberto Marti, senatore della Lega e presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, ha commentato con entusiasmo l’incontro, evidenziando la chiarezza delle linee programmatiche delineate dal ministro.

Il piano esposto dal ministro Giuli si propone di salvaguardare l’identità culturale del Paese, puntando in particolare sulla protezione dei borghi e delle periferie, e riconoscendo l’importanza di promuovere l’accesso al sapere. Marti ha sottolineato come queste misure siano fondamentali per garantire un futuro migliore ai giovani, accompagnandoli in un percorso di crescita che va dalla prima infanzia fino all’università.

Inoltre, il programma prevede l’implementazione di progetti interministeriali che coinvolgono vari ministeri, con l’intento di favorire una sinergia operativa e una visione condivisa per la cultura e l’istruzione. Questo approccio dimostra l’impegno del governo di centrodestra nel valorizzare le eccellenze italiane e nel promuovere un’identità culturale forte e riconoscibile.

Le dichiarazioni di Marti riflettono una visione proattiva sulla cultura, considerata non solo come un patrimonio da preservare, ma anche come un elemento chiave per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. La commissione si è dimostrata aperta al dialogo e pronta a lavorare in sinergia con il Ministero per realizzare iniziative che possano avere un impatto positivo sulle comunità e sui cittadini.

Con queste iniziative, il governo intende non solo tutelare il ricco patrimonio culturale italiano, ma anche stimolare un rinnovato interesse verso le tradizioni e le pratiche locali, così da garantire che l’identità culturale del Paese rimanga viva e prospera per le generazioni future.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts