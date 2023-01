BARI – Duemilacento visitatori rispetto ai 300 previsti da bando, che potranno visitare i sei punti di interesse della città di Bari. Sono andati sold out nel giro di 24 ore gli appuntamenti di Raccontiamoci Bari, l’iniziativa promossa dal I Municipio in collaborazione con la Cooperativa SoleLuna. Primo appuntamento del progetto turistico è partito da piazza Del Ferrarese per scoprire la bellezza della Bari medioevale ma fino a domenica 29 si potranno conoscere la Bari Parigina, quella dell’Oriente, “Torre a Mare tra pescatori e lame”, “Japigia tra natura e la seconda guerra mondiale” e Bari in Libertà, tra appuntamenti mattutini e pomeridiani.

L’idea da cui è nata l’iniziativa è quella di raccontare i quartieri della città attraverso la scoperta di particolari inediti e dettagli che appartengono alla storia e alla cultura barese, facendo emergere il valore storico, artistico, culturale e naturalistico di alcuni luoghi spesso sconosciuti e poco valorizzati.

