Cuba: incidente stradale coinvolge turisti italiani, due morti

CIENFUEGOS – Un grave incidente stradale a Cuba ha coinvolto un gruppo di sette turisti italiani, uno dei quali, la coordinatrice 67enne Patrizia Crisolini Malatesta, ha perso la vita insieme all’autista cubano del minibus.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo è uscito di strada in prossimità del comune di Aguada de Pasajeros, nella provincia di Cienfuegos, schiantandosi contro la ringhiera di cemento di un ponte al chilometro 209 dell’autostrada nazionale. Ancora incerte le cause dello scontro, avvenuto ieri, che avrebbe coinvolto anche un camion.

Gli altri passeggeri italiani hanno riportato ferite, due delle quali hanno richiesto interventi chirurgici. Entrambi i feriti sono ora fuori pericolo, come confermato da Susanna Ceccherini dell’organizzazione di viaggi Avventure nel Mondo, che ha specificato: “Erano sei partecipanti più l’accompagnatrice e la guida cubana. Stiamo collaborando per garantire assistenza ai coinvolti”.

La Farnesina, in coordinamento con l’ambasciata italiana all’Avana, sta fornendo supporto ai connazionali. L’ambasciata rimane in contatto con il personale medico locale e il tour operator per seguire l’evolversi della situazione.

Diario de Cuba e altre fonti locali riportano che il minibus, appartenente alla compagnia statale Transtur, ha subito danni significativi, provocando la morte sul colpo di due delle nove persone a bordo.

