“Si può fare”, in Basilicata si cercano tre progetti da finanziare

“Si può fare” è un programma di valorizzazione del territorio attraverso micro-progetti pensati e sviluppati da giovani. L’obiettivo è realizzare, nel territorio delle province di Potenza e Matera, iniziative, attività ed eventi per lo sviluppo della propria comunità, attraverso la promozione della cittadinanza attiva e l’animazione di spazi e luoghi pubblici o di interesse pubblico.

Il Gruppo di Volontariato “Solidarietà”, ente coordinatore per la Basilicata, selezionerà tre progetti da finanziare con 2700€ ciascuno, che dovranno essere in linea con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, tra cui promozione di uguaglianza di genere ed empowerment femminile, politiche inclusive di salute e benessere, agricoltura sostenibile, azioni di contrasto al cambiamento climatico.

L’avviso è rivolto a giovani dai 16 ai 30 anni e si può partecipare fino al 2 febbraio, esclusivamente online. Il termine di chiusura delle attività, che dovranno prevedere anche un evento pubblico che coinvolga la cittadinanza, è fissato al 30 giugno.

LINK PER PARTECIPARE: https://www.sipuofare.net/mappa/basilicata/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYjqRyWcY7gWseix-iztW2zjWo7QGD1duo-0LzWSIDInZr8ioUn2oHEePo_aem_vmgV8jALe7clx6-2oxQGhQ

