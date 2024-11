CRISI IDRICA | Nuove drastiche sospensioni: a Potenza autobotti e serbatoi

Venerdì 22 novembre 2024 – Acquedotto lucano comunica all’utenza che, a causa degli intensi consumi registrati nelle ultime 24 ore, i livelli dei serbatoi dello schema Basento Camastra hanno subito un drastico ed inaspettato abbassamento. Per questo motivo non sarà possibile garantire il servizio di distribuzione secondo gli orari già definiti, ma si rende necessario operare una nuova programmazione degli orari di chiusura per il presente fine settimana, basata sul volume idrico residuo di ciascun serbatoio cittadino. Si fa presente, infine, che il regime delle erogazioni previsto potrebbe subire ulteriori restrizioni in caso di consumi anomali che potrebbero provocare imprevedibili e localizzate carenze nella fornitura idrica. Pertanto, si raccomanda agli utenti di attuare ogni possibile misura per limitare i consumi al fine di consentire l’erogazione programmata.

POTENZA

Il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha comunicato alla cittadinanza che per sabato 23 e domenica 24 novembre 2024 l’erogazione idrica verrà assicurata da Acquedotto Lucano dalle ore 7.00 alle ore 14.00, ad eccezione del centro storico in cui l’erogazione verrà sospesa già a partire dalle ore 12.00.

Mentre le contrade Trinità Sicilia, Gravina, Cortese e Giarrossa saranno servite con autobotte.

Inoltre, da domani a partire dalle ore 14 saranno presenti sul territorio comunali 4 serbatoi da cui poter attingere acqua:

1) via Nazario Sauro nei pressi della tenda della Protezione civile;

2) via Roma presso la palestra Rocco Mazzola;

3) parcheggio Ferrovie dello Stato Stazione Santa Maria;

4) viale V. Verrastro preso parcheggio della Regione.

In aggiunta dalle 9.00 di domani mattina sarà possibile rifornirsi di buste di acqua da 5 litri presso la tenda della Protezione Civile situata nei pressi del comune – mobility center in via Nazario Sauro.

Le varie associazioni di volontari riforniranno, su richiesta, con le buste da 5 litri le persone fragili presso le proprie abitazioni.

“La situazione non è facile ma con la collaborazione di tutti stiamo gestendo l’emergenza idrica confidando nel ritorno alla normalità’, nel più breve tempo possibile”, ha affermato il Sindaco, Vincenzo Telesca.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author