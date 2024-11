Potenza: Cgil e Uil verso lo sciopero generale del 29 novembre

Il Governo Meloni non ha prodotto le risposte attese alle richieste avanzate da Cgil e Uil: le modifiche necessarie alla manovra finanziaria sui temi del lavoro, del fisco e delle pensioni restano inascoltate. Per questo Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale di 8 ore per il prossimo 29 novembre in tutta Italia e che vedrà anche la Basilicata protagonista con una manifestazione in piazza a Potenza. Dalle vertenze nazionali a quelle della Basilicata, sono stati questi i temi al centro di un attivo che le due sigle sindacali hanno organizzato nell’Auditorium del Parco del Seminario, a Potenza.

Per la Basilicata molte le vertenza aperte e tanti, troppi i lavoratori che per le confederazioni hanno perso la loro occupazione a causa anche di scelte politiche non condivise. A tener banco resta la questione Stellantis, vero traino dell’economia lucana che è alle prese con una delle più profonde crisi occupazionali.

