Crisi idrica in Basilicata: l’Asp certifica l’uso potabile delle acque del Basento

Dopo un fine settimana di restrizioni dovuti alla crisi idrica in Basilicata e di corsa all’approvvigionamento nei diversi punti di distribuzione organizzati dalla Protezione civile, arriva rassicurazioni per il 140 mila residenti dei 29 Comuni serviti dal bacino idrico Basento-Camastra. L’acqua del Basento è potabile.

La notizia segue la scelta di realizzare, a Camastra ormai vuota, una condotta esterna che, attraverso un sistema di tubature lunga quattro chilometri, trasporta l’acqua del fiume nel “Camastrino”, il canale di scarico dell’invaso utile per provare a tamponare l’emergenza. Questa circostanza aveva preoccupato molti cittadini, spaventati dalle condizioni del fiume nel quale in passato è stato accertato lo sversamento di scarichi da varie aree industriali situate a ridosso dei margini.

In una nota, l’Azienda sanitaria di Potenza ha confermato che l’acqua del Basento può essere utilizzata per scopi potabili. Un giudizio di idoneità che arriva dopo la presa visione delle analisi effettuate dall’Arpab.

Il risultato dei controlli – ha spiegato l’azienda – è in linea con quanto già riportato dall’ultimo campionamento di Acquedotto lucano. Dopo le rassicurazioni del direttore del Centro nazionale Sicurezza delle acque dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), Luca Lucentini, che aveva escluso rischi sanitari dal punto di vista chimico e microbiologico – continua la nota – il via libera dell’Asp certifica l’uso potabile del flusso idrico del Basento trattato dall’impianto di Masseria Romaniello. È dunque potabile l’acqua del Basento immessa nella rete idrica, ci vorranno tra le sei e le sette ore per coprire il percorso completo e arrivare ai serbatoi.

In una prima fase continueranno comunque le restrizioni perché, in attesa delle precipitazioni che quest’anno sono ai minimi storici e considerato inoltre che che dal fiume non può essere prelevata una certa quantità di acqua per non impattare negativamente sull’eco-sistema, sarà necessario continuare in un regime di fornitura parziale.

