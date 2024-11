CRISI IDRICA | Il Piano erogazioni nei 29 Comuni del 25 novembre 2024

Immediatamente dopo la ricezione del parere favorevole emesso da ASP circa la potabilità dell’acqua, Acquedotto Lucano ha provveduto dal tardo pomeriggio a rialimentare la rete di distribuzione dello schema Basento – Camastra. Tenuto conto del tempo necessari alle operazioni di riempimento condotte e serbatoi l’erogazione idrica non riprenderà con i medesimi orari per tutti i comuni. Gli abitati situati a maggiore distanza dai serbatoi principali subiranno uno slittamento nella erogazione, come riportato nella tabella. Acquedotto Lucano cercherà di garantire una durata minima di 6 ore di erogazione.

