Potenza: il 14 aprile in scena “Il mistero di Notre Dame” con i ragazzi dei Padri Trinitari

Non vedevano l’ora di tornare sul palco, gli ospiti dei Centri di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda, che dopo aver partecipato ad uno dei progetti del laboratorio di pedagogia teatrale, avrebbero dovuto andare in scena l’8 gennaio scorso al Teatro Stabile di Potenza. Un virus influenzale che imperversava in quei giorni, purtroppo, aveva decimato il cast, tanto che la direzione degli istituti decise, suo malgrado, di annullare l’evento e di rinviarlo a data da destinarsi. Quella data, finalmente, è arrivata: lunedì 14 aprile, al Teatro Stabile di Potenza andrà in scena lo spettacolo “Il Mistero di Notre Dame”. Protagonisti, come detto, gli ospiti dei Centri di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda. “In questo spettacolo dalla grande intensità emotiva, che è stato realizzato in collaborazione con équipe e operatori, – commenta il rettore dei Centri di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda, Vito Campanale – affrontiamo i temi dell’emarginazione, della diversità, della solitudine e della sofferenza, che rispecchiano quanto sperimentato spesso dai nostri ospiti che, al contrario, si mostrano sempre pronti alla condivisione e all’accoglienza. Per motivi indipendenti dalla nostra volontà siamo stati costretti ad annullare e rinviare l’evento previsto l’8 gennaio. Ma la salute e la sicurezza dei nostri ospiti sono al primo posto. Lunedì, allo Stabile di Potenza sarà un’esperienza imperdibile, animata dai nostri ospiti nelle vesti di attori e dal calore dei familiari e delle tante persone che saranno presenti”. Lo spettacolo, con ingresso libero inizierà alle 19.30. “Invitiamo tutti – aggiunge Campanale – a partecipare all’evento: i nostri attori dal grande cuore vorrebbero accogliervi con un grande abbraccio”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author