Potenza, San Carlo tra assunzioni e proteste: UIL FPL annuncia azioni legali

La UIL FPL accoglie con senso di responsabilità l’annuncio dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza relativo all’avvio delle nuove assunzioni per il 2025. L’ingresso di 47 dirigenti sanitari – tra cui 41 medici, 4 biologi e 2 farmacisti – affiancato da 40 infermieri, 2 tecnici di radiologia, 1 tecnico di laboratorio, 6 ostetriche e dalla stabilizzazione di 10 operatori socio-sanitari rappresenta, secondo il sindacato, “un passo importante” verso il rafforzamento della sanità pubblica lucana.

Tuttavia, dietro gli annunci ufficiali e le rassicurazioni di Giuseppe Spera, direttore generale, e Cosimo Latronico, assessore regionale alla salute, la UIL FPL denuncia gravi criticità gestionali che stanno emergendo in queste settimane.

Il sindacato segnala in particolare “una mobilitazione forzata e unilaterale” di numerosi infermieri verso altri presìdi aziendali, attuata – si legge nella nota – “in totale difformità rispetto al regolamento interno in materia di assegnazioni e trasferimenti, mai firmato dalla UIL FPL”. L’accusa è di aver proceduto senza alcun confronto con i lavoratori interessati né con le rappresentanze sindacali, violando norme e procedure a tutela della trasparenza e della dignità professionale.

A fronte di questa situazione e dell’assenza di risposte dall’azienda, la UIL FPL annuncia di aver affidato l’intera documentazione al proprio legale di fiducia, con l’intenzione di impugnare le assegnazioni ritenute illegittime. “Non si può da un lato celebrare il potenziamento degli organici e, dall’altro, trattare il personale già in servizio come semplici pedine”, dichiarano i dirigenti sindacali Giuseppe Verrastro, Gerardo Sarli e Francesco Gamma.

Il sindacato ribadisce la necessità che la valorizzazione del personale sanitario non sia solo annunciata ma si traduca in atti concreti, coerenti e rispettosi dei diritti dei lavoratori, assicurando che continuerà a vigilare e a intervenire in tutte le sedi opportune per tutelare i professionisti del settore.

