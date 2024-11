Crisi idrica, Bardi: ‘Obiettivo raggiunto: garantire servizio idrico con acqua potabile’

“Stiamo per immettere acqua potabile nella rete idrica. Ho seguito tutti i passaggi e controllato personalmente che tutto si risolvesse. È acqua potabile certificata e da adesso lavoreremo affinché questa emergenza non si ripresenti mai più. L’obiettivo è raggiunto: garantire il servizio idrico in continuità con acqua potabile. Grazie a quanti hanno collaborato con noi”. Lo ha affermato il Presidente della Regione Basilicata e commissario straordinario all’emergenza idrica, Vito Bardi.