Potenza: domenica senz’acqua dalle 14:00

Rubinetti chiusi dalle ore 14:00, in alcuni comuni addirittura dalle 10 del mattino. E’ una domenica di assoluta emergenza quella che stanno vivendo i 140.000 residenti nei 29 Comuni serviti dallo schema idrico Basento-Camastra ormai definitivamente svuotato. Da domani, lunedì 25 novembre ,sarà messa in rete l’acqua prelevata dal fiume Basento sulla cui salubrità ha garantito il direttore del Centro nazionale Sicurezza delle acque dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), Luca Lucentini. Alla luce dei campionamenti effettuati – ha spiegato in una nota – “la natura dei contaminanti e i valori di concentrazione rinvenuti nel Basento non configurano rischi sanitari dal punto di vista chimico e microbiologico stante il processo di potabilizzazione effettuato presso l’impianto di Masseria Romaniello, il cui trattamento ha piena efficacia nella rimozione dei vari composti chimici.

Intanto è incessante il lavoro della Protezione civile che sta offrendo un servizio di supporto ai tanti cittadini.

condizioni di difficoltà. Nella sola città di Potenza ci sono 4 serbatoi da 3 mila litri ciascuno oltre a una cisterna da 8 mq che circola per le zone rurali. Sono state oltre tremila le sacche di acqua consegnate.

Un’attenzione specifica è riservata alle persone fragili.

