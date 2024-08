Costa Garganica pronta a ospitare Rally Porta del Gargano

Un’estate di lavoro intenso per l’ASD Piloti Sipontini, impegnata a organizzare la 14a edizione del Rally Porta del Gargano – 4º Trofeo Città di Vieste, che si terrà come tappa finale della Coppa ACI Rally Zona 8. Il primo passo ufficiale della manifestazione è fissato per il 28 agosto, con l’apertura delle iscrizioni alla gara. Con il consueto slogan di “cordialità, accoglienza e ospitalità”, la splendida cornice di Vieste e del promontorio del Gargano farà da sfondo alle decisive sfide del Centrosud.

L’evento non avrebbe potuto avere luogo senza il patrocinio della Provincia di Foggia e la collaborazione dei Comuni di Vieste, Mattinata, Peschici e Vico del Gargano, i cui territori saranno attraversati dal percorso del rally.

Il Rally Porta del Gargano: teatro delle sfide finali

Il 14° Rally Porta del Gargano sarà la 7ª e ultima prova della Coppa ACI Rally Zona 8, che coinvolge le regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. A Vieste si decideranno le sorti delle classifiche, dove tutto è ancora in bilico, sia per la vittoria assoluta che per le categorie. L’ASD Piloti Sipontini ha recentemente svelato il percorso dell’edizione 2024, che presenta solo lievi modifiche rispetto al passato. Le Prove Speciali rimangono invariate, distribuite su tre diversi tracciati dell’entroterra garganico, suddivisi in 10 tratti cronometrati per un totale di 74 Km. La distanza complessiva del rally, inclusi i trasferimenti, è di 327 Km, con partenza e arrivo a Marina Piccola di Vieste. Qui sarà allestito anche il parco assistenza, situato sul Lungomare Europa, mentre i riordini intermedi si terranno a Vico del Gargano e a Marina Piccola.

Due giornate di adrenalina sulla costa adriatica

L’ASD Piloti Sipontini, sotto la guida del pilota e organizzatore Bartolomeo Solitro e del direttore tecnico Antonio Martinez, ha studiato il percorso ideale per ottimizzare gli spostamenti tra le 10 Prove Speciali. Sabato 28 settembre si parte alle ore 10:00 con lo shakedown di 2,86 Km lungo la SS89, nei pressi di Peschici. La giornata proseguirà con 4 prove, per un totale di 27 Km, tra Peschici e Vico del Gargano, con 60 Km di trasferimenti. Domenica 29 settembre si correranno le restanti 6 prove, per una lunghezza complessiva di 47 Km, estendendo il percorso di trasferimento fino a Mattinata, coprendo 193 Km prima del rientro a Vieste previsto per le 17:30.

I risultati finali saranno validi anche per il 35° Campionato Interregionale Rally & Velocità, che coinvolge Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.

