BRINDISI – Sarà brindisina una delle veline della prossima stagione di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Si tratta della ballerina Cosmary Fasanelli, già nota ai telespettatori per la sua partecipazione ad Amici. Il debutto è previsto per il prossimo 27 settembre, quando inizierà la nuova stagione dello show condotto da di Alessandro Siani e Luca Argentero.

Cosmary Fasanelli, 22 anni, brindisina, cresciuta praticando molti sport, studia danza dall’età di tre anni e mezzo. A 17 anni debutta a Tú sí que vales. Si trasferisce a Milano, partecipa come ballerina a diversi programmi televisivi e come concorrente ad Amici, un’esperienza che considera molto formativa. Cosmary – che porta il nome della nonna – si definisce solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica. Dopo aver partecipato a Miss Italia, è entrata entrare nella scuola di Amici come ballerina nella scorsa edizione. Ha avuto una storia con il cantante Alex Wyse, continuata anche dopo la fine dello show, ma arrivata da poco al capolinea. Le indiscrezione parlano ora di un nuovo amore: l’ex allievo Nunzio Stancampiano.