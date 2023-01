LECCE – In occasione della presentazione ufficiale di Tommaso Cassandro, il direttore Pantaleo Corvino ha fatto alcuni appunti sul mercato, e quello del lecce si può riassumere in due punti per quanto riguarda la difesa, solo ci sarà qualche possibilità utile e sostenibile s’interverrà e per ora dei giocatori titolari nessuno andrà via anche se ci sono state richieste.

Per il primo punto bisogna considerare l’uscita di Cetin, qualche contrattempo fisico con Pongracic che mancherà per circa 2 mesi, Dermaku che sta recuperano e quindi Corvino ha sottolineato che “a gennaio non avremo le bende sugli occhi, se ci sarà qualcosa che ci potrà tornare utile, interverremo”.

Secondo punto, Corvino conferma le offerte importanti ricevuto e il riferimento in particolare è a quella del Southampton che si è fatto per Hjulmand mettendo sul piatto circa 13 milioni, ma il direttore giallorosso ribadisce che nessuno per ora andrà via.

Cassandro invece, che vestirà la maglia 84 , si è detto felice della scelta di venire a lecce e poi ha parlato del suo obiettivo.

