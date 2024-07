Corto circuito al Policlinico Policlinico di Bari, pronto soccorso riaperto in serata

BARI – È stato riaperto in serata il pronto soccorso del Policlinico di Bari chiuso dopo un corto circuito verificatosi nella tarda serata di domenica scorsa. Il principio d’incendio sarebbe stato generato da una batteria di condensatori del quadro elettrico al piano interrato del padiglione Asclepios mentre il fumo ha interessato il piano superiore del reparto di emergenza e urgenza rendendo necessario il trasferimento di circa 60 pazienti. Per tutta la giornata si è tenuta la sanificazione degli ambienti e la verifica delle apparecchiature e la sanificazione dei canali di aerazione. Le urgenze intanto sono state garantite dalle sale operatorie del padiglione di Ortopedia. Soddisfatto per l’operato di medici e infermieri e forze dell’ordine durante l’emergenza di domenica sera, il dg Antonio Sanguedolce: “Tutti – dice – hanno lavorato durante la notte e stanno continuando a operare per il completo ripristino dei sistemi di alimentazione elettrica del padiglione Asclepios”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author