Corato, neonata arrivata morta al pronto soccorso

CORATO – Potrebbe essere arrivata già morta al pronto soccorso dell’ospedale di Corato la neonata che ieri sera sarebbe stata portata dai genitori al centro di emergenza urgenza dell’Umberto I della cittadina del Nord Barese.

Tutte da accettare le cause che hanno portato al decesso della piccola di pochi mesi.

Secondo una prima ricostruzione, la neonata avrebbe bevuto del latte e poi sarebbe stata messa nella culla. Un’amica della mamma si sarebbe accorta poco dopo che la piccola fosse intensamente cianotica. Così è stata immediatamente portata al pronto soccorso dai genitori. Ma una volta in ospedale, dopo le manovre di rianimazione, i medici non avrebbero potuto far altro che constatarne il decesso per arresto cardiorespiratorio.

Momenti di tensione si sono susseguiti dopo la notizia della morte della piccola. I genitori avrebbero aggredito i sanitari tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri.

