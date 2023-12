Armati, rapinano distributore carburanti a Grottaglie (Video)

In due, armati di fucile, hanno rapinato un distributore carburanti alla periferia di Grottaglie, nei pressi del cimitero comunale. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 7 dicembre, all’orario di chiusura, quando un’auto, come si vede dalle immagini girate dalla telecamera di videosorveglianza, ha fatto irruzione a tutta velocità nel distributore: in due sono scesi dall’auto armati di fucile dirigendosi spediti verso uno dei dipendenti, dal quale si sono fatti consegnare l’incasso, circa 1.000 euro. Nella vettura, ad attenderli, c’era un terzo complice, che prima di rimettersi alla guida si è avvicinato a uno dei clienti intento a rifornirsi. Sull’accaduto indaga la Polizia.

