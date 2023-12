Taranto e provincia, redditi evasi da professionisti per oltre 2,5 mln

La Guardia di Finanza ha scoperto un’evasione fiscale di due milioni e mezzo di euro non dichiarati stanando 15 professionisti. È il bilancio di alcuni interventi condotti dai finanzieri, che hanno rivelato compensi non dichiarati per oltre 2,4 milioni di euro e un’IVA evasa di oltre 349 mila euro. Le attività ispettive delle Fiamme Gialle hanno coinvolto imprese e professionisti di Taranto e dei comuni di Carosino, Mottola, Castellaneta, Manduria, Lizzano, Martina Franca e San Marzano di San Giuseppe.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp