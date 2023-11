Coppa Italia Serie D, il Casarano stende la Fidelis Andria: 2-0 al Capozza

Il Casarano vince 2-0 contro la Fidelis Andria e strappa il pass per gli ottavi di Coppa Italia Serie D.

Mister De Candia all’esordio schiera in campo un 343 inedito, Sciaudone e Bottalico in mediana ed in attacco il tridente composto da Sassanelli e gli ex Strambelli e Burzio. Laterza risponde con il consueto 4231: si ferma Perez nel riscaldamento, in attacco ci va Rajkovic. Dal primo minuto esordiscono il giovanissimo Colazzo e Munoz sulla trequarti.

Passano 9’ minuti e l’Andria si porta in vantaggio con Sassanelli, gol che però viene annullato per posizione di fuorigioco del classe 2004. Al 14’ Gjonaj cerca la botta a giro e la palla termina al lato di un soffio. Al 22’ ci prova anche Sassanelli, non trovando lo specchio della porta. Al 40’ c’è il primo sliding door del match. Gjonaj va giù in area di rigore dopo un contatto con Padalino: l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Rajkovic calcia centrale e non sbaglia, aprendo le marcature. In pieno recupero D’Alena disegna una parabola meravigliosa che sbatte sull’incrocio dei pali.

Ad inizio secondo tempo mister De Candia è costretto a sostituire Strambelli per un problema muscolare alla coscia sinistra: al suo posto entra Quitadamo. L’inerzia del match cambia drasticamente ed il Casarano trova il gol del raddoppio al 8’ con Colazzo, che bagna così il proprio debutto in prima squadra. Da qui in poi i ritmi calano inesorabilmente. Al 28’ Gjonaj ci riprova, ma senza fortuna. Al 33’ calcia Bottalico, trovando i guantoni di Carotenuto. Passano pochi secondi e Scaringella, subentrato al posto di Burzio, sfiora il gol del 2-1. Lo ferma solo la traversa. Ancora Carotenuto protagonista al 42’, nuovamente su Sassanelli. L’ultima azione del match sarà il pallonetto tentato da Scaringella al 91’, palla che termina alta sopra la traversa.

Termina dunque 2-0 il derby di coppa tra Casarano e Fidelis Andria.

