Casarano, Laterza: “Godiamoci la vittoria, ma restiamo calmi”

Al termine del match vinto contro la Fidelis Andria nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, mister Beppe Laterza ha parlato così in conferenza stampa: “Mi aspettavo questo genere di partita, ma non sapevo con quale modulo sarebbe scesa in campo la Fidelis al netto del cambio di allenatore. Quando ci sono due partite ravvicinate non è mai facile dare il massimo, ma era ciò che avevo ai ragazzi ed è ciò che ho visto. Sono contento perché gente che non giocava da un po’ ha trovato spazio e mi ha dato delle risposte. Voglio però mantenere calmi gli animi, è un buon momento ma dobbiamo mantenerci calmi. Godiamoci la vittoria, ma da domani voglio tutti già sul pezzo per domenica”.

