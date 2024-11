Coppa Italia Promozione: Capurso cinico, Soccer Trani eliminato

Termina ai quarti di finale l’avventura in Coppa Italia della Soccer Trani, sconfitta 2-0 dal Capurso allo “Stadio dell’Amicizia”. Decisivo il centravanti Fasciano, autore di una doppietta che ha condannato i dragoni, scesi in campo con un ampio turnover e dall’impiego di quattro under. Nonostante gli sforzi, la squadra di Mascia non è riuscita a ribaltare lo svantaggio contro un avversario più concreto.

Il Soccer Trani si schiera con un 4-3-3: Magnifico in porta; difesa composta da Rana, Riondino, Elia e Grillo; a centrocampo Beroshvili, Precchiazzi e Di Tondo; in attacco Jeladze, Piombarolo e Pugliese.

I tranesi partono bene, sfiorando il vantaggio all’11’ con Piombarolo, fermato però dal portiere. Ma al 22’ è il Capurso a sbloccare il match: Fasciano approfitta di una disattenzione e segna con un rigore in movimento. I Dragoni reagiscono subito, colpendo un palo con Beroshvili al 24’, ma non riescono a concretizzare altre occasioni, chiudendo il primo tempo in svantaggio.

Nel secondo tempo il Capurso prende il controllo e sigilla il risultato al 63’, ancora con Fasciano, che trafigge Magnifico con un tiro dal limite. I tranesi provano a reagire al 71’, con Terrone che segna di tacco, ma il gol viene annullato per fuorigioco. La squadra di Mascia si spinge in avanti, ma la difesa granata resiste fino al fischio finale.

Il Soccer Trani saluta la Coppa Italia con rammarico e si concentra ora sul campionato. Prossimo impegno domenica a Stornara contro il Real Siti. La squadra dovrà ritrovare lucidità e cinismo per riprendere il cammino verso i propri obiettivi stagionali.

