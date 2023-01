Coppa Italia C: Doppio Ogunseye, Foggia piega Juventus NG

Nella semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie C, il Foggia supera 2-1 la Juventus NG allo Zaccheria. A decidere il match una doppietta di Ogunseye, che apre e chiude le marcature (4’ e 54’). nel mezzo il gol di Poli al 21’. Appuntamento al 15 febbraio per la gara di ritorno. Nell’altra semifinale, anche l’Entella sfrutta il fattore campo imponendosi di misura (1-0) sul Vicenza con il minimo scarto.

I GOL – Inizio a ritmi alti. Passano appena 4 minuti e il Foggia è già in vantaggio: a sbloccare iil match è Ogunseye che sul cross di Costa anticipa Huijsen e manda alle spalle di Raina. Al 21’ il pareggio della Juventus: angolo di Iocolano per Aké, palla in mezzo per Poli che di testa firma l’1-1. Nella ripresa, al 54’, Ogunseye sfrutta un errore clamoroso del portiere bianconero Raina depositando nella porta vuota.

FOGGIA-JUVENTUS NEXT GEN 2-1

RETI: 4’ Ogunseye (F), 21’ Poli (JNG), 54’ Ogunseye (F).

FOGGIA 352: Nobile; Leo, Di Pasquale, Rujtens; Garattoni, Frigerio, Petermann, Schenetti (75’ Iacoponi), Costa; Ogunseye (78’ Beretta), Peralta (75’ Di Noia). Panchina: Illuzzi, Dalmasso, Sciacca, Peschetola, Battimelli, Odjer, Capogna. All. Gallo.

JUVENTUS NEXT GEN 352: Raina; Riccio, Huijsen, Poli (72’ Savona); Mulazzi, Iocolano (78’ Besaggio), Barrenechea, Sersanti, Akè (72’ Turicchia); Sekulov (65’ Compagnon), Pecorino (65’ De Graca). Panchina: Daffara, Zelenzny, Nzouango, Zuelli, Cudrig, Verduci, Bonetti, Lipari, Ntenda, Palumbo. All. Brambilla.

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola. Assistenti: Mattia Bartolomucci di Ciampino, Giacomo Monaco di Termoli. IV Ufficiale: Mattia Ubaldi di Roma 1.

AMMONITI: Huijsen, Barrenechea (J); Costa, Garattoni, Di Pasquale, Gallo (F).

NOTE: Recuperi 1’/4’

