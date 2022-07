BARI- Un 33enne sarebbe stato trovato con 97 grammi di droga di vario genere, un 23enne con 8 dosi di ecstay, un 39enne con cocaina e un 22enne anche con hascisc: questo il risultato di un controllo a tappeto dei carabinieri a Bari, Monopoli, Cassano delle Murge e Modugno. Quattro persone sono state arrestate.

In particolare, a Bari, un 33enne è stato arrestato perché trovato in possesso di 97 grammi di droga di vario genere, occultati all’interno del vano del contatore elettrico della propria abitazione; a Monopoli, un 23enne, controllato a boro della sua autovettura alle 4.30 del mattino, sarebbe stato trovato in possesso di 8 dosi di ecstasy; a Modugno, un 39enne sarebbe stato sorpreso a cedere una dose di cocaina a un coetaneo e poi trovato in possesso di ulteriori 5 involucri di droga nascosti in casa, mentre a Cassano delle Murge un 22enne, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di 14 grammi di cocaina e 21 grammi di hashish.