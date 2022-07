MODUGNO- Uno avrebbe picchiato l’anziano padre affetto da demenza senile, l’altro avrebbe preso a schiaffi e pugni la fidanzati: due uomini sono stati arrestati nel Barese dai carabinieri.

Un episodio si è consumato a Modugno, quando i militari sono intervenuti presso un’abitazione in cui un pregiudicato avrebbe picchiato l’anziano padre affetto da demenza senile. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione dei vicini che hanno sentito le urla dell’anziano.

Vittima dell’altro episodio di maltrattamenti, una donna di Bitritto schiaffeggiata e presa a pugni dal fidanzato di 26 anni. Anche in questo caso i carabinieri sono intervenuti grazie alla chiamata di aiuto dei vicini della coppia. Entrambe gli uomini sono stati arrestati per maltrattamenti in famiglia.