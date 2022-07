Tragedia sfiorata a Taursano intorno alle 19:00, dove una bambina di 7 mesi è annegata nella vasca da bagno per cause al momento sconosciute. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti i sanitari del 118 di Casarano con ambulanza e automedica che hanno applicato le manovre di salvataggio riuscendo a far riprendere vita alla piccola. La bimba è stata poi caricata in ambulanza e condotta al Cardinale Panico di Tricase. Grazie alla preparazione di infermieri e soccorritori è stato possibile evitare il peggio.