Contrasto abusivismo commerciale, scattano i sequestri a Lecce

Lecce – Sono stati sequestrati nel tardo pomeriggio di lunedì 23 settembre scarpe, borse e cinture ma anche borsellini e foulard, contraddistinti da marchi di note griffe. Una pattuglia della polizia locale, infatti, durante l’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale nelle vie dello shopping è intervenuta una prima volta poco dopo le ore 18,00, nei pressi di piazzetta De Sanctis lungo la centralissima via Salvatore Trinchese all’altezza del teatro Apollo. Impegnata nello specifico controllo del territorio, gli agenti hanno notato la presenza di un bustone pieno di merce del tipo scarpe e foulard, verosimilmente contraffatta, nelle vicinanze di un uomo che, fermato, si dava frettolosamente alla fuga, dileguandosi nella folla, dopo aver declinato le proprie generalità agli agenti. Il secondo sequestro è avvenuto intorno alle ore 19.20, quando la stessa pattuglia si è imbattuta in borse, cinture e portafogli, riportanti il logo di noti marchi internazionali anch’essi, verosimilmente, oggetto di contraffazione, esposti su un lenzuolo steso sull’intersezione tra Corso Vittorio Emanuele II e via Arcivescovo Petronelli, lasciato incustodito dal venditore abusivo che si allontanava immediatamente alla vista degli agenti. Tutta la merce, come detto, veniva inventariata presso il Comando di Viale Rossini e sottoposta a sequestro giudiziario.

