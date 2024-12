Lecce, gli appuntamenti tra sacro e profano

Lecce – È scattato il conto alla rovescia per la mezzanotte che accoglierà il natale 2024. Un conto alla rovescia che prevede ovviamente tanta religiosità, com’è giusto che sia ma anche svago e divertimento per tutte le età. Anche a Lecce entrano quindi nel vivo, tra sacro e profano, le iniziative in programma per queste festività natalizie. Si parte nel pomeriggio con la benedizione del presepe artistico, da quest’anno tornato nell’anfiteatro romano di piazza Sant’Oronzo, alla presenza degli Arcivescovi Michele Seccia e Angelo Raffaele Panzetta. Presente ovviamente anche il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e i vertici della Soprintendenza per collocare tutti insieme Gesù Bambino nella grotta. Nel Duomo del capoluogo salentino, a partire dalle ore 22:30, si terrà la veglia di Natale. Parallelamente continuerà a svilupparsi il programma di appuntamenti di “Lecceèfesta” con un’iniziativa a sorpresa per cittadini, visitatori e turisti alle ore 18:30 in piazza Mazzini. Chiuderà invece la fiera dei pupi nel chiostro dei Teatini che verrà sostituita, nello stesso luogo, dalla fiera dell’artigianato natalizio, che resterà aperta sino al prossimo 6 gennaio. Non mancheranno ovviamente anche le iniziative in tutta la provincia dove è fitto il programma dei presepi viventi ma anche di svago nei vari locali del Salento.

