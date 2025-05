CIA Puglia Servizi premiata per il suo impegno su equità e inclusività

CIA Puglia Servizi srl, società con sede a Bari che si occupa di consulenza e assistenza tecnica alle aziende agricole, ha ottenuto la certificazione di qualità per la parità di genere rilasciata da UNITER, organismo accreditato da ACCREDIA. Un riconoscimento che premia l’impegno dell’azienda nella costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo, equo e rispettoso delle diversità.

La certificazione è stata conseguita attraverso la piena aderenza ai parametri previsti dalla prassi UNI/PdR 125:2022, nell’ambito dell’avviso pubblico PNRR – Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3. Il percorso è stato supportato dalla consulente Cecilia de Palma. La comunicazione ufficiale di concessione dell’agevolazione è avvenuta il 19 marzo 2024.

“È un grande risultato, ma ciò che conta di più è il benessere delle persone che ogni giorno danno forza alle imprese e ai cittadini” ha dichiarato il presidente Giannicola D’Amico, sottolineando la centralità del capitale umano nella mission aziendale.

CIA Puglia Servizi ha avviato un Sistema di Gestione per la Parità di Genere articolato in policy specifiche che riguardano: selezione e assunzione, carriera, equità salariale, sostegno alla genitorialità, conciliazione vita-lavoro e prevenzione di ogni forma di abuso sul luogo di lavoro, anche in ambito digitale.

Per garantire l’attuazione delle politiche, è stato istituito un Comitato Guida per la Parità di Genere, con una figura responsabile del coordinamento delle attività e della redazione del Piano Strategico. Tale piano declina obiettivi, tempi e responsabilità, puntando a raggiungere, per quanto compatibile con le specificità aziendali, tutti gli indicatori previsti dalla normativa.

Il sistema adottato prevede anche un monitoraggio periodico, da svolgersi congiuntamente al Comitato, per verificare l’efficacia delle azioni e la necessità di aggiornamenti. La politica per la parità di genere è diffusa a tutto il personale e comunicata a stakeholder interni ed esterni, anche attraverso il sito web aziendale e strumenti istituzionali.

CIA Puglia Servizi conferma così il suo impegno a favore di un’agricoltura sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale ed economico, ma anche sociale e culturale, ponendosi come modello di innovazione organizzativa e responsabilità d’impresa nel settore primario.

