Consueta amichevole natalizia tra staff US Lecce e Giornalisti Salentini

Lecce – Si è svolta presso il campo di calcio dell’azienda leccese Links (ex sponsor maglia proprio dei giallorossi) l’ormai consueta amichevole natalizia tra Staff US Lecce e la formazione dei Giornalisti Salentini. Un appuntamento che si rinnova ormai per il quarto anno consecutivo e che ha visto nelle passate edizioni scendere in campo tra gli altri gli ex Javier Chevanton e Gennaro Del Vecchio. La gara di quest’anno ha visto trionfare nuovamente i giallorossi per 5-3 con l’ex bomber Checcò D’Amblè attuale responsabile del settore giovanile del Lecce, mattore dell’incontro con ben 3 reti. Oltre a D’Amblè in campo anche l’ex Tricase e attuale tecnico delle giovanili Andrea Giannuzzi, Simone Greco collaboratore tecnico prima di Gotti e ora di Giampaolo e tanti altri tecnici del settore giovanile. Capitano dei giallorossi, ovviamente, il presidente Saverio Sticchi Damiani a dirigere il centrocampo dei suoi e mai assente anche nelle passate edizioni. A bordo campo anche l’addetto stampa Dario Sanghez e il direttore generale Giuseppe Mercadante in veste di allenatori dei giallorossi.

Stampa salentina fortemente rappresentata in pratica in tutte le testate locali, ma non solo, con i vari Matteo Bottazzo (Quotidiano), Gabriele De Giorgi (Lecce Prima), Stefano Sozzo (Tuttocalciopuglia), Dario Quarta (quiSalento), Alessio Amato (CalcioLecce), Gabriele De Pandis (Calcio Lecce), Flavio De Marco (Calcio Lecce), Bruno Conte (Tele Norba), Pierandrea Fanigliulo (Antenna Sud), Salvatore Papa (Quotidiano) e Cristian Petrelli (Gazzetta del Mezzogiorno).

