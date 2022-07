POTENZA- Torta di mele. Crostata di ciliegie. Ciambellone della nonna e biscotti di Natale che profumano di cannella e scorza d’arancia. Sono alcuni dei dolci artigianali che realizza a Potenza Lorenza Messina, titolare del progetto di microimprenditorialità domestica “Dolci in credenza”. Niente cupcake né marshmallow, quindi, ma dolci e biscotti della tradizione da assaporare in un tempo lento, per una colazione speciale, un fine pranzo in famiglia, un té con le amiche o un pic-nic in campagna.

Una passione per la pasticceria che nasce da bambina quando aiutava nonna e zia nelle preparazioni dolciarie e che cresce durante il periodo di lockdown quando Lorenza ha preparato torte e biscotti per donare una coccola ad amici e parenti in un momento difficile. Poi la passione diventa un vero lavoro con la creazione del brand “Dolci in credenza”, laboratorio artigianale di dolci fatti in casa.

Ma Lorenza, oltre a essere una pasticcera attenta alle persone e alle materie prime che utilizza per le sue creazioni, è attenta anche all’ambiente: oggi consegna i suoi prodotti in sella alla sua bici elettrica affrontando senza timori le salite e le discese di Potenza.

La sua storia in questo Podcast.