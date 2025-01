Confcommercio Taranto: “Salta il SailGP 2025, Comune non avvisa hotel e B&B”

“Restituiteci gli acconti e le caparre versate”. È questo il contenuto della comunicazione ricevuta nelle scorse ore dalle strutture ricettive di Taranto e provincia, inviata dagli uffici britannici dell’organizzazione del Rockwool Sail Grand Prix 2025. La nota ufficializza la cancellazione della tappa tarantina della competizione internazionale di catamarani, prevista per il 6 e 7 settembre 2025.

La notizia, giunta all’improvviso, rappresenta un duro colpo per il settore dell’ospitalità locale, che aveva già bloccato circa 400 camere tra alberghi, bed & breakfast e altre strutture per il periodo tra fine agosto e metà settembre. Gli operatori, infatti, avevano già ricevuto acconti e caparre dall’organizzazione, che ora richiede la restituzione delle somme.

I dubbi sul bilancio e l’annullamento dell’evento

Durante la conferenza stampa di fine anno, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, aveva accennato a possibili difficoltà nel garantire lo svolgimento dell’evento a causa di problematiche di bilancio. Tuttavia, nessuna comunicazione ufficiale di rinuncia era stata divulgata dall’Amministrazione comunale, lasciando gli operatori del turismo e gli organizzatori privi di un quadro chiaro fino all’arrivo della lettera da parte di Sail GP.

Le reazioni di Federalberghi: “Danni enormi per il turismo locale”

“Siamo ancora nel campo delle ipotesi – dichiarano Marcello De Paola e Cosimo Miola, presidenti di Federalberghi e Federalberghiextra Confcommercio Taranto – perché non è stata fornita alcuna motivazione ufficiale. Ciò che è certo, però, è che l’annullamento causerà gravi danni economici”.

Secondo i rappresentanti di categoria, la restituzione delle caparre rappresenta solo la punta dell’iceberg. “Le strutture hanno cancellato la disponibilità delle stanze su portali di prenotazione per un periodo cruciale per il turismo, rinunciando a collaborazioni con tour operator che ora si sono rivolti altrove. Il risultato è un doppio mancato guadagno, che colpisce un comparto strategico per l’economia del territorio”.

Critiche all’Amministrazione: “Mancanza di visione e programmazione”

I presidenti delle associazioni di categoria puntano il dito contro il Comune di Taranto, accusato di scarsa attenzione nei confronti delle imprese locali. “È inaccettabile apprendere dell’annullamento di un evento così importante direttamente dagli organizzatori internazionali. Questo comportamento dimostra una gestione approssimativa del turismo, un settore che richiede progettualità e visione a lungo termine”.

Federalberghi ha richiesto un confronto immediato con l’Amministrazione comunale per chiarire la situazione e discutere delle conseguenze per la stagione turistica 2025, definita “già compromessa”.

Conclusioni

La cancellazione della tappa ionica del Rockwool Sail Grand Prix 2025 solleva interrogativi sul futuro del turismo a Taranto e sulla capacità della città di gestire eventi di respiro internazionale. Le imprese del settore, ora alle prese con i danni economici, attendono risposte e soluzioni per limitare le ripercussioni negative sull’intera comunità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author