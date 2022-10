POTENZA – I consiglieri comunali Michele Beneventi (a sinistra nella foto di copertina) ed Enzo Stella Brienza (a destra nella foto di copertina) comunicano di aver rassegnato le proprie dimissioni dal partito “Italia al Centro” e di aver abbandonato il gruppo Popolo Idea e Libertà in consiglio comunale per costituire il gruppo civico “Potenza Prima”.

“La costituzione di questo nuovo gruppo civico, che comporta, di fatto, una fuoriuscita dalla maggioranza di centrodestra, rappresenta l’estremo tentativo di dare una svolta nell’attività amministrativa e di fare chiarezza nell’alveo politico locale. La decisione è maturata a seguito di una mancanza di condivisione con l’ex partito di appartenenza in merito alle linee programmatiche non solo a livello comunale, ma anche regionale e nazionale. La svolta nell’attività amministrativa sta, a nostro modesto avviso, nel porre fine al perdurante mancato collegamento tra l’attività politico-amministrativa e quella esecutiva; la mancanza di questo allineamento ha comportato, nel tempo, una carenza di unitarietà nell’azione amministrativa e una conseguente riduzione di efficienza ed efficacia della stessa. Non vogliamo assolutamente assegnare ai consiglieri comunali e agli assessori, tantomeno al Sindaco, un ruolo taumaturgico che di certo non compete loro, ma è opportuno e necessario prendere consapevolezza che il momento politico e sociale che stiamo vivendo è molto delicato e le difficoltà che la società civile ci porrà e alle quali noi dovremo dare risposta necessitano di una maggioranza compatta e coesa. Di qui consegue la necessità di chiarezza politica. Nei mesi scorsi tante inesattezze sono state scritte dai mass media, il più delle volte fuorvianti. È giunto, quindi, il momento di fare chiarezza, la nostra chiarezza, naturalmente! Abbiamo deciso di creare un nuovo gruppo e di uscire dalla maggioranza perché non abbiamo alcuna intenzione di ricoprire ruoli istituzionali o esecutivi in questa amministrazione e, pertanto, per una questione di coerenza e di garbo istituzionale, abbiamo preferito uscire dalla maggioranza. Ciò non significa che la nostra sarà una opposizione “a prescindere”, anzi; valuteremo i singoli provvedimenti e lì dove ci sarà data la possibilità, lavoreremo con piacere per dare il nostro diretto contributo per il buon andamento della macchina amministrativa, perché per questo siamo stati eletti e poi… Potenza Prima! Concludiamo ringraziando i colleghi con i quali abbiamo condiviso il nostro percorso politico fino ad oggi; agli amici Antonio Di Giuseppe e Vittoria Rotunno auguriamo di continuare il proprio impegno politico con la stessa dedizione e serietà con cui l’hanno svolto fino ad oggi, sempre per il bene della nostra città e dei nostri concittadini. Ad maiora semper”, concludono Beneventi e Stella Brienza.