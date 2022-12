Condividi su...

POTENZA – “Non si ferma il piano di investimenti per la manutenzione delle contrade e strade cittadine. Grazie al lavoro dell’assessore alla viabilità, Massimiliano di Noia e l’amministrazione tutta, il Comune di Potenza ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 200.000 euro per il ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria extra – urbana del Comune di Potenza”. È quanto si legge in un comunicato del Gruppo in Consiglio comunale del Comune di Potenza di Noi con l’Italia. “Tale finanziamento – continua la nota – sarà destinato a opere di manutenzione straordinaria che consentano il miglioramento della funzionalità delle strade anche ai fini di una maggiore sicurezza. Dopo una attenta valutazione da parte degli uffici che hanno stabilito dei criteri di priorità degli interventi in base alle situazioni, questo intervento nello specifico riguarderà la contrada di Bancone di sotto/ Avigliano scalo. Consapevoli della situazione difficile in cui si trovano numerosi tratti di strada sul territorio comunale e compatibilmente con le scarse risorse finanziarie a disposizione, Si continua a lavorare per il loro miglioramento e per l’aumento del livello di sicurezza dei cittadini, riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, parte del sistema viario con il rifacimento di pavimentazioni stradali degradate. Continuiamo con soddisfazione sulla strada dell’efficienza per restituire ai cittadini di Potenza un’adeguata e sostenibile qualità della vita”.