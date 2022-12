Condividi su...

Stamane il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto presso il Palazzo del Governo, la visita istituzionale del nuovo Comandante del Raggruppamento Puglia Basilicata di “Strade Sicure”, il Colonnello Andrea Cipolla dell’Area dei Trasporti e Materiali dell’Esercito Italiano.

Il Colonnello Cipolla ha prestato servizio presso il Comando logistico dell’Esercito Italiano e, nell’ultimo biennio, presso la Struttura Commissariale per l’emergenza da Covid-19. Dal 23 settembre di quest’anno è il Comandante del Reggimento logistico “Pinerolo” di Bari. Nella provincia di Potenza, il contingente militare “Strade Sicure” è impegnato nell’attività di vigilanza del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (PZ) svolgendo uno strategico ruolo nel mantenimento dell’ordine pubblico unitamente alle Forze dell’Ordine.

“Ringrazio l’Esercito Italiano per il lavoro quotidiano svolto presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio. Il prezioso apporto dei militari contribuisce a rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze di sicurezza e vigilanza che emergono nel sito sensibile della nostra provincia. Quella di “Strade Sicure” è un’ulteriore occasione in cui viene testato il proficuo rapporto tra le Forze dell’Ordine e l’Esercito Italiano che negli anni è diventato, a tutti gli effetti, parte integrante del sistema di sicurezza nazionale. Auguro buon lavoro al Colonnello Cipolla e ringrazio il suo predecessore, il Colonnello Urso del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” per l’impegno profuso nel suo mandato dell’ultimo semestre” ha dichiarato il Prefetto Campanaro al termine dell’incontro.