Salento- Continua la battaglia dei sindaci Trio e Taurino contro la realizzazione dell’impianto di compostaggio presso Masseria Ghetta e lo annunciano attraverso una nota stampa congiunta “Noi, Giuseppe Taurino e Ronny Trio, sindaci di Trepuzzi e Surbo, comunichiamo congiuntamente la nostra adesione al sit-in di protesta promosso dal Movimento Regione Salento, in programma domenica 6 febbraio a partire dalle ore 10:30 nei pressi di “Masseria Ghetta”, per dire NO alla realizzazione di un impianto di compostaggio, impattante per le nostre comunità, in un’area già fortemente stressata dal punto di vista ambientale.

L’idea di realizzare un impianto di compostaggio in quella zona contrasta ampiamente con gli sforzi fatti sino ad ora nel voler rendere quel territorio una località a vocazione turistica, tanto da attuare in questi anni un’azione amministrativa programmatica volta a rilanciare i luoghi e il paesaggio, ricco di bellezze naturali e di beni di interesse culturale come l’abbazia di Santa Maria a Cerrate. Ringraziamo il consigliere regionale Paolo Pagliaro per l’attenzione che continua a dimostrare per il territorio salentino e per l’appoggio in questa battaglia che ci vede schierati in prima linea sul fronte del NO.”