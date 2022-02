Novoli- Nasce un nuovo organismo politico ed a comunicarlo è lo stesso Loris Romano, responsabile cittadino: “Da oggi in maniera ufficiale Con Novoli si mette a disposizione della collettività e delle realtà associative già esistenti del territorio. Con Novoli, nasce con la volontà di contribuire attivamente alla vita sociale, culturale e politica del paese. Il progetto politico è, infatti, animato dalla voglia di porre l’attenzione sui bisogni della gente. Un atto di responsabilità nei confronti delle nuove generazioni, con l’obiettivo di costruire una società civile improntata sul buon governo cittadino. Il sistema politico degli ultimi anni non ha raggiunto approdi stabili e condivisi, presentandosi ormai vuoto di contenuti, di etica, di proposte, di visioni.

Da oggi cercheremo di avviare un percorso volto all’assunzione di nuove responsabilità e all’elaborazione di nuove proposte, alternative ed efficaci, che mirino alla crescita collettiva di tutta la nostra comunità, dal centro alle periferie, puntando sulla collaborazione tra concittadini, tra tutti coloro i quali vorranno promuovere e accompagnare questo nuovo cammino, con umiltà e spirito di servizio, per realizzare un progetto di rilancio, unitario e libero da personalismi e preconcetti che troppo spesso hanno caratterizzato la vita sociale del paese. Per mettere in evidenza le profonde contraddizioni degli intenti sbandierati e la realtà delle scelte sociali, culturali e urbanistiche dell’attuale amministrazione. Con Novoli è pronto al confronto con i soggetti politici, le forze sociali, culturali, economiche e con le associazioni che hanno a cuore il bene comune. È dunque indispensabile promuovere il passaggio da una logica del potere verso la cultura del prendersi cura del bene comune, ponendo al centro i diritti delle persone e costruendo risposte partecipate ai problemi della collettività.

Un progetto sicuramente ambizioso poiché chiede alle persone di fare un passo avanti, uscendo dalla rassegnazione e dall’indifferenza, per dare il proprio contributo ai temi di politica locale e realizzare un progetto civico allargato a tutti, senza padrini né padroni.



Con Novoli ha come riferimento un paese ospitale, aperto al dialogo, un paese attento ai bisogni dei cittadini, un paese capace di elaborare i propri percorsi di sviluppo nella propria identità culturale, storica e territoriale. Un paese in armonia con le sue campagne ed il suo paesaggio. Tutto ciò nella consapevolezza dell’esigenza di un paese reattivo ai mutamenti del nostro tempo e che accetta le sfide che questo impone e si impegna in una ambiziosa opera di innovazione sociale, culturale ed economica.

Con Novoli è aperto a tutti coloro che hanno voglia di partecipare attivamente ad una programmazione e pianificazione per la futura amministrazione, ovvero per presentare proposte concrete attraverso il solito metodo del dibattito e del confronto, al di fuori di ogni forma di personalismo o di giochi di potere. Nel confronto e nel dialogo c’è spazio per le idee di tutti. Compatibilmente con l’andamento della pandemia, nelle prossime settimane saranno realizzate iniziative pubbliche su diversi temi, politici, economici e culturali e tra le principali problematiche da affrontare ci sarà la Fócara, il suo rispetto e la sua valorizzazione.” conclude Romano