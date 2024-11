Commissione d’accesso, niente scioglimento del Comune di Bari

BARI – Niente scioglimento dell’Amministrazione comunale ma misure sulle ex Municipalizzate. Le bocche dalla prefettura di Bari restano cucite ma fonti del Viminale fanno trapelare qualche dettaglio sulla relazione del prefetto Francesco Russo che ha visionato e studiato il dossier della Commissione d’accesso che per sei mesi ha lavorato al Comune per capire se ci siano state infiltrazioni mafiose nella macchina amministrativa e nelle elezioni del 2019 all’indomani dell’inchiesta di Squadra Mobile e Dda di Bari, Codice Interno, che a febbraio scorso ha svelato un intreccio tra malavita, imprenditoria e politica locale. L’indagine ha portato a 130 arresti (per la quale sono in corso i primi processi, ordinari e con rito abbreviato) e al commissariamento dell’Amtab, la municipalizzata dei trasporti dove ci sarebbero state assunzioni dettate dai clan del capoluogo.

Nelle scorse ore la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in cui il prefetto ha illustrato la relazione che sarà trasmessa al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ora avrà tre mesi di tempo per decidere se e quale misura adottare. La normativa prevede che l’eventuale scioglimento venga disposto con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro dell’interno, previa delibera del Consiglio dei ministri. Ma se non ci sono i presupposti per lo scioglimento, si potrebbe optare per il commissariamento delle Municipalizzate. La commissione d’accesso, a settembre scorso, ha consegnato al prefetto un corposo faldone contenente i documenti esaminati e i verbali di una trentina di audizioni. Nelle scorse ore, Russo ha incontrato il procuratore di Bari, Roberto Rossi che è stato ascoltato per primo ma il suo parere non è vincolante. Con lui al tavolo, anche il neo questore Massimo Gambino e il comandante provinciale dei carabinieri, Gianluca Trombetti.

