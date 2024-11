Bari, firmato protocollo tra CCIO e Isires per promuovere innovazione PMI

È stato siglato un importante protocollo d’intesa tra la Camera di Commercio Italo Orientale (CCIO) e Isires, l’Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo, centro di trasferimento tecnologico certificato nell’ambito dell’Industria 4.0. Isires, dotato di attrezzature avanzate e laboratori, si configura come un organismo di ricerca che raccoglie un ampio network di competenze tecnico-scientifiche.

L’Istituto si impegna a supervisionare le aree progettuali garantendo buone pratiche di ricerca e fungendo da mediatore tecnologico per minimizzare i rischi di insuccesso.

L’incontro ha visto la partecipazione per Isires del direttore Giorgio Perona, della vice direttrice Giulia Rossetti, del responsabile delle relazioni industriali Marco De Candia e del responsabile per il Mezzogiorno Fabio Spilotros. Per la CCIO erano presenti il presidente Antonio Barile e i consiglieri Alessandra Barnaba e Giacoma Punzo.

“Il protocollo d’intesa – ha dichiarato Barile – nasce con l’obiettivo di promuovere l’innovazione nelle PMI, aumentando la loro capacità di penetrazione nei mercati internazionali. La nostra mission è creare le migliori opportunità per le imprese sui mercati esteri.” Giorgio Perona, direttore di Isires, ha aggiunto: “L’Istituto mira anche a tutelare la proprietà intellettuale, un valore per le aziende che può essere valorizzato nel bilancio sociale. Inoltre, stiamo valutando l’apertura di una sede in Puglia per supportare le imprese che, pur orientate all’innovazione, sfruttano poco gli strumenti legali per ricerca e brevettazione.”

