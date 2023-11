Il Comitato “Puglia per la Palestina” sfila per le strade di Bari

BARI – È partito da piazza Diaz a Bari il corteo a supporto del popolo palestinese che ha attraversato le strade della città senza però sostare davanti al Consolato israeliano dopo le polemiche sorte con la questura del capoluogo che ne non avrebbe concesso il passaggio. Il sit in è stato convocato dalla Comunità Palestinese e la proposta del corteo sarebbe stata immediatamente condivisa per essere rilanciata nelle riunioni convocate per questi giorni a Bari e nella Regione. Sul banco degli imputati – secondo il Comitato “Puglia per la Palestina”, organizzatore della manifestazione – ci sarebbe la “connivenza della Regione Puglia con Israele. Questo – stando a quanto dicono gli organizzatori – avviene attraverso accordi della Regione di cooperazione sulla acqua e sulla sicurezza come accade a Brindisi dove sarebbero stati assegnati 500 metri di banchina per ospitare la nuova portaerei Trieste, dove le istituzioni plaudono per la possibile nuova occupazione lavorativa”, concludono dal Comitato.

