Bari, screening sanitari gratuiti con Preventour 2023

BARI – Non solo materiale informativo ma anche controlli e screening sanitari completamente gratuiti. Fa tappa a Bari in piazza del Ferrarese la carovana della quinta edizione PrevenTour, iniziativa itinerante volta a promuovere la prevenzione sanitaria, organizzata dall’associazione Europa Solidale Onlus in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e NutriProf. A disposizione dei cittadini, esami audiometrici per la prevenzione dei disturbi al sistema uditivo, visite di otorinolaringoiatria e consulenze pneumologiche; i volontari della Croce Rossa Italiana, oltre a effettuare misurazione della glicemia e controlli della pressione arteriosa, hanno tenuto dimostrazioni di manovre salvavita utili in occasione di incidenti domestici e stradali”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp