Cinema: “C’è ancora domani”, Cortellesi commuove il pubblico del Galleria di Bari

BARI – Il successo in poco più di due settimane di programmazione è stato tale da aggiudicare alla pellicola il Biglietto d’Oro, il riconoscimento per il miglior incasso dell’anno al botteghino. L’attrice romana Paola Cortellesi arriva al Galleria di Bari per presentare la sua prima fatica cinematografica da regista – oltre che da protagonista – “C’è ancora domani”, affiancata da una delle coprotagoniste, Emanuela Fanelli. Le due artiste hanno ringraziato il pubblico in sala, un pubblico visibilmente commosso e rapito da una storia che prende spunto dai tanti racconti che la Cortellesi bambina ha ascoltato da nonni e genitori e che purtroppo ha accomunato molte donne del secondo dopoguerra.

