Come far crescere le start up, incontro a Confindustria

BARI – Avere un’idea innovativa per avviare una start up ma non avere i fondi per farla diventare realtà. È in questa fase che interviene Confindustria Puglia che in un appuntamento nella sua sede di via Amendola, ha messo insieme la domanda e l’offerta. Da una parte le piccole aziende a caccia di fondi per crescere; dall’altra un servizio in grado di indirizzare gli imprenditori – giovani e meno giovani – nel mondo dei finanziamenti, dal pubblico al privato. Il nuovo appuntamento, che rientra in un ciclo di incontri organizzati dai confindustriali e che punta allo scale up, si è soffermato proprio sul tema della Finanza d’impresa. Durante l’incontro sono stati analizzati temi quali la finanza agevolata, l’equity, l’accesso al credito bancario e le modalità di approccio ai differenti strumenti di finanziamento.

